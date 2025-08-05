05.08.2025
Смотреть онлайн Honori Koyama/Tkachenko - Nuranbay/Toregen 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana WD: Honori Koyama/Tkachenko — Nuranbay/Toregen . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:21 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana WD
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nuranbay/Toregen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Honori Koyama/Tkachenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Honori Koyama/Tkachenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Nuranbay/Toregen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Honori Koyama/Tkachenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Honori Koyama/Tkachenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Nuranbay/Toregen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Nuranbay/Toregen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Nuranbay/Toregen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Nuranbay/Toregen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Nuranbay/Toregen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Nuranbay/Toregen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Nuranbay/Toregen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Nuranbay/Toregen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Honori Koyama/Tkachenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Honori Koyama/Tkachenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Honori Koyama/Tkachenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Honori Koyama/Tkachenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Nuranbay/Toregen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Nuranbay/Toregen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
53%
70%
Реализация брейк - пойнтов
44%
55%
Комментарии к матчу