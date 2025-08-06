06.08.2025
Смотреть онлайн Kotamaki/Vanni - Leon/Skoog 06.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hameenlinna WD: Kotamaki/Vanni — Leon/Skoog . Начало встречи 06 августа 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hameenlinna WD
Завершен
(1:6, 7:5, 0:1)
1 : 2
06 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kotamaki/Vanni - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Leon/Skoog - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Leon/Skoog - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Leon/Skoog - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Leon/Skoog - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Leon/Skoog - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Leon/Skoog - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Leon/Skoog - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Leon/Skoog - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Kotamaki/Vanni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Kotamaki/Vanni - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Leon/Skoog - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Kotamaki/Vanni - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Kotamaki/Vanni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Kotamaki/Vanni - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Leon/Skoog - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Leon/Skoog - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Kotamaki/Vanni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Kotamaki/Vanni - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
47%
62%
Реализация брейк - пойнтов
38%
45%
Комментарии к матчу