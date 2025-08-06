Фрибет 15000₽
06.08.2025

Смотреть онлайн Йоханссон/Сван - Ahti/Ristola 06.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hameenlinna WD: Йоханссон/СванAhti/Ristola . Начало встречи 06 августа 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hameenlinna WD
Йоханссон/Сван
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
06 августа 2025
Ahti/Ristola
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ahti/Ristola - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Йоханссон/Сван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ahti/Ristola - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ahti/Ristola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Йоханссон/Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Йоханссон/Сван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ahti/Ristola - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Йоханссон/Сван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Йоханссон/Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Йоханссон/Сван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ahti/Ristola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Йоханссон/Сван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ahti/Ristola - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Йоханссон/Сван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Йоханссон/Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Йоханссон/Сван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Йоханссон/Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Йоханссон/Сван - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
70%
62%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA