07.08.2025

Смотреть онлайн Herrmann/Schaedel - Ремандер/Хаависто 07.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hameenlinna WD: Herrmann/SchaedelРемандер/Хаависто . Начало встречи 07 августа 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hameenlinna WD
Herrmann/Schaedel
Завершен
(6:4, 2:6, 0:1)
1 : 2
07 августа 2025
Ремандер/Хаависто
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Herrmann/Schaedel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ремандер/Хаависто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Herrmann/Schaedel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ремандер/Хаависто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Herrmann/Schaedel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ремандер/Хаависто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Herrmann/Schaedel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Herrmann/Schaedel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ремандер/Хаависто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Herrmann/Schaedel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ремандер/Хаависто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ремандер/Хаависто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ремандер/Хаависто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ремандер/Хаависто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Herrmann/Schaedel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ремандер/Хаависто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Herrmann/Schaedel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ремандер/Хаависто - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
55%
68%
Реализация брейк - пойнтов
22%
30%
