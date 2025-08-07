07.08.2025
Смотреть онлайн Brune Olsen/Yesypchuk - Хлоя Карккайнен/Каролина Крук 07.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hameenlinna WD: Brune Olsen/Yesypchuk — Хлоя Карккайнен/Каролина Крук . Начало встречи 07 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hameenlinna WD
Завершен
(6:0, 6:0)
(6:0, 6:0)
2 : 0
07 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Brune Olsen/Yesypchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Brune Olsen/Yesypchuk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Brune Olsen/Yesypchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Brune Olsen/Yesypchuk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Brune Olsen/Yesypchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Brune Olsen/Yesypchuk - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Brune Olsen/Yesypchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Brune Olsen/Yesypchuk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Brune Olsen/Yesypchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Brune Olsen/Yesypchuk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Brune Olsen/Yesypchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Brune Olsen/Yesypchuk - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
85%
35%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу