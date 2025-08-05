05.08.2025
Смотреть онлайн Gapankova/Mikhailova - Kakenova/Krymkova 05.08.2025. Прямая трансляция
Онлайн-трансляция матча турнира ITF W15 Astana WD: Gapankova/Mikhailova — Kakenova/Krymkova . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:03 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana WD
Завершен
(6:3, 4:6, 0:1)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gapankova/Mikhailova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kakenova/Krymkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Kakenova/Krymkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Gapankova/Mikhailova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kakenova/Krymkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Gapankova/Mikhailova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Gapankova/Mikhailova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Gapankova/Mikhailova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Gapankova/Mikhailova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Gapankova/Mikhailova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Gapankova/Mikhailova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Gapankova/Mikhailova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kakenova/Krymkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Gapankova/Mikhailova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Kakenova/Krymkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kakenova/Krymkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Kakenova/Krymkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kakenova/Krymkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Kakenova/Krymkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
67%
70%
Реализация брейк - пойнтов
80%
75%
