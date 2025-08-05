Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Fedorova/Khomutsianskaya - Rachapudi/Rathi 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana WD: Fedorova/KhomutsianskayaRachapudi/Rathi . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:54 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Astana WD
Fedorova/Khomutsianskaya
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Rachapudi/Rathi
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Rachapudi/Rathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Rachapudi/Rathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Rachapudi/Rathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Fedorova/Khomutsianskaya - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Rachapudi/Rathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Fedorova/Khomutsianskaya - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Rachapudi/Rathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Fedorova/Khomutsianskaya - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Rachapudi/Rathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Rachapudi/Rathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Fedorova/Khomutsianskaya - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Fedorova/Khomutsianskaya - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
3
2
Двойные ошибки
11
2
Выигрыш первой подачи
60%
57%
Реализация брейк - пойнтов
64%
40%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Торпедо Торпедо
4 Февраля
12:15
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
4 Февраля
19:00
Адмирал Адмирал
Барыс Барыс
4 Февраля
12:30
Сибирь Сибирь
Нефтехимик Нефтехимик
4 Февраля
15:30
Трактор Трактор
AK Барс AK Барс
4 Февраля
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
4 Февраля
23:00
Интер Милан Интер Милан
Торино Торино
4 Февраля
23:00
Валенсия Валенсия
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
4 Февраля
23:00
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
ХК Югра ХК Югра
4 Февраля
17:00
Алавес Алавес
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
4 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA