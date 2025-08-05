05.08.2025
Смотреть онлайн Fedorova/Khomutsianskaya - Rachapudi/Rathi 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana WD: Fedorova/Khomutsianskaya — Rachapudi/Rathi . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:54 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana WD
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Rachapudi/Rathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Rachapudi/Rathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Rachapudi/Rathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Fedorova/Khomutsianskaya - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Rachapudi/Rathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Fedorova/Khomutsianskaya - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Rachapudi/Rathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Fedorova/Khomutsianskaya - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Rachapudi/Rathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Rachapudi/Rathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Fedorova/Khomutsianskaya - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Fedorova/Khomutsianskaya - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Fedorova/Khomutsianskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
11
2
Выигрыш первой подачи
60%
57%
Реализация брейк - пойнтов
64%
40%
