05.08.2025
Смотреть онлайн Arystanbekova/Dyussebay - Kharlanova/Mamedova 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana WD: Arystanbekova/Dyussebay — Kharlanova/Mamedova . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:47 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana WD
Завершен
(6:3, 5:7, 1:0)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kharlanova/Mamedova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Kharlanova/Mamedova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Arystanbekova/Dyussebay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kharlanova/Mamedova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Arystanbekova/Dyussebay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Arystanbekova/Dyussebay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Kharlanova/Mamedova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kharlanova/Mamedova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kharlanova/Mamedova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Kharlanova/Mamedova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Kharlanova/Mamedova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Arystanbekova/Dyussebay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Kharlanova/Mamedova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Kharlanova/Mamedova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
57%
50%
Реализация брейк - пойнтов
31%
36%
