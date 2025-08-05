05.08.2025
Смотреть онлайн Элис Ферлито - Ноэлия Боузо Занотти 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Ourense: Элис Ферлито — Ноэлия Боузо Занотти . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:36 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Ourense
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ноэлия Боузо Занотти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ноэлия Боузо Занотти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ноэлия Боузо Занотти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ноэлия Боузо Занотти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Элис Ферлито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ноэлия Боузо Занотти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Ноэлия Боузо Занотти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ноэлия Боузо Занотти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Элис Ферлито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ноэлия Боузо Занотти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Ноэлия Боузо Занотти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ноэлия Боузо Занотти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Элис Ферлито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ноэлия Боузо Занотти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ноэлия Боузо Занотти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
46%
62%
Реализация брейк - пойнтов
75%
78%
Комментарии к матчу