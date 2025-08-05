Смотреть онлайн Амир Милушев - Михаил Дубровский 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Astana: Амир Милушев — Михаил Дубровский . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени .