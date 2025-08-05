05.08.2025
Смотреть онлайн Амир Милушев - Михаил Дубровский 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Astana: Амир Милушев — Михаил Дубровский . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Astana
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Амир Милушев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Амир Милушев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Амир Милушев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Амир Милушев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Амир Милушев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Михаил Дубровский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
12
2
Выигрыш первой подачи
58%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу