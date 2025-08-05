Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Амир Милушев - Михаил Дубровский 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Astana: Амир МилушевМихаил Дубровский . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Astana
Амир Милушев
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Михаил Дубровский
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Амир Милушев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Амир Милушев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Амир Милушев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Амир Милушев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Амир Милушев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Михаил Дубровский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Михаил Дубровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Михаил Дубровский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
4
Двойные ошибки
12
2
Выигрыш первой подачи
58%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Арсенал Арсенал
Челси Челси
3 Февраля
23:00
Болонья Болонья
Милан Милан
3 Февраля
22:45
Марсель Марсель
Ренн Ренн
3 Февраля
23:10
Альбасете Альбасете
Барселона Барселона
3 Февраля
23:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Санкт-Паули Санкт-Паули
3 Февраля
22:45
Бертон Альбион Бертон Альбион
Донкастер Донкастер
3 Февраля
22:45
Барнсли Барнсли
Нортхэмптон Нортхэмптон
3 Февраля
22:45
Блэкберн Блэкберн
Шеффилд У Шеффилд У
3 Февраля
22:45
Харрогейт Таун Харрогейт Таун
Суиндон Суиндон
3 Февраля
22:45
REKONIX REKONIX
Team Liquid Team Liquid
3 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA