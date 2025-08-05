05.08.2025
Смотреть онлайн Алп Хороз - Alexander Ushakov 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Astana: Алп Хороз — Alexander Ushakov . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Astana
Завершен
(6:4, 6:2)
(6:4, 6:2)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алп Хороз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Alexander Ushakov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Alexander Ushakov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Алп Хороз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
67%
58%
Реализация брейк - пойнтов
71%
67%
Комментарии к матчу