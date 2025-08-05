05.08.2025
Смотреть онлайн Максим Шин - Mikhail Khodorchenko 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Astana: Максим Шин — Mikhail Khodorchenko . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Astana
Завершен
(6:1, 3:6, 0:1)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Maxim Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Mikhail Khodorchenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Mikhail Khodorchenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Mikhail Khodorchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Mikhail Khodorchenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Mikhail Khodorchenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Mikhail Khodorchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Mikhail Khodorchenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
64%
60%
Реализация брейк - пойнтов
38%
67%
