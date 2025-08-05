05.08.2025
Смотреть онлайн Юрий Джавакян - Коки Мацуда 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali: Юрий Джавакян — Коки Мацуда . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali
Завершен
(6:1, 6:3)
(6:1, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юрий Джавакян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юрий Джавакян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Юрий Джавакян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Юрий Джавакян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Юрий Джавакян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Юрий Джавакян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юрий Джавакян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Юрий Джавакян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Юрий Джавакян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юрий Джавакян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Юрий Джавакян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Юрий Джавакян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
73%
50%
Реализация брейк - пойнтов
71%
25%
Комментарии к матчу