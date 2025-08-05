05.08.2025
Смотреть онлайн Maan Kesharwani - Лео Борг 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali: Maan Kesharwani — Лео Борг . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:50 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лео Борг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Maan Kesharwani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лео Борг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Maan Kesharwani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лео Борг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лео Борг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Лео Борг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лео Борг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Maan Kesharwani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Maan Kesharwani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лео Борг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лео Борг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Лео Борг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лео Борг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Лео Борг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лео Борг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
55%
86%
Реализация брейк - пойнтов
50%
83%
