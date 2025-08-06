06.08.2025
Смотреть онлайн Эмма Оттавия Джирардато - Джулия Патерно 06.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hameenlinna: Эмма Оттавия Джирардато — Джулия Патерно . Начало встречи 06 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hameenlinna
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
06 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джулия Патерно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джулия Патерно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
70%
43%
Реализация брейк - пойнтов
83%
33%
