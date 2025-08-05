05.08.2025
Смотреть онлайн Kovapitukted/Sema - Herazo/Im 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore WD: Kovapitukted/Sema — Herazo/Im . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore WD
Завершен
(4:6, 2:6)
(4:6, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Herazo/Im - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Herazo/Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Herazo/Im - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Herazo/Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Kovapitukted/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Kovapitukted/Sema - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Kovapitukted/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kovapitukted/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Herazo/Im - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Herazo/Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Herazo/Im - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kovapitukted/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Herazo/Im - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Herazo/Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Kovapitukted/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Herazo/Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Herazo/Im - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Herazo/Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
56%
68%
Реализация брейк - пойнтов
60%
86%
Комментарии к матчу