Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore MD: Jimenez/Jerall Yasin — Imai/Sueoka . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:54 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore MD
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Imai/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Imai/Sueoka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Imai/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Imai/Sueoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jimenez/Jerall Yasin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jimenez/Jerall Yasin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Imai/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Imai/Sueoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Imai/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Imai/Sueoka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Imai/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Jimenez/Jerall Yasin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Imai/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Imai/Sueoka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Imai/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
48%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
78%
