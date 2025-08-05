05.08.2025
Смотреть онлайн Самрей/Чароенфон - Junhyeon Lee/Matsuoka 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore MD: Самрей/Чароенфон — Junhyeon Lee/Matsuoka . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore MD
Завершен
(7:5, 7:6)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Junhyeon Lee/Matsuoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Junhyeon Lee/Matsuoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Junhyeon Lee/Matsuoka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Junhyeon Lee/Matsuoka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Junhyeon Lee/Matsuoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Junhyeon Lee/Matsuoka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Junhyeon Lee/Matsuoka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Junhyeon Lee/Matsuoka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Junhyeon Lee/Matsuoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Junhyeon Lee/Matsuoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Junhyeon Lee/Matsuoka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
76%
60%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
