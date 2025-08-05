Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Koh/Wong - Rajshekar Raman/Suresh 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СингапурITF M15 Singapore MD: Koh/WongRajshekar Raman/Suresh . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Singapore MD
Koh/Wong
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
05 августа 2025
Rajshekar Raman/Suresh
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rajshekar Raman/Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Koh/Wong - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Rajshekar Raman/Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Koh/Wong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Rajshekar Raman/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Koh/Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Koh/Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Koh/Wong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Rajshekar Raman/Suresh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Koh/Wong - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Koh/Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Koh/Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Rajshekar Raman/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Koh/Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Rajshekar Raman/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Koh/Wong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Koh/Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Koh/Wong - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
76%
56%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Комментарии к матчу
