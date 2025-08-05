05.08.2025
Смотреть онлайн Ogura/Saitoh - Koyama/Yuto Oki 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore MD: Ogura/Saitoh — Koyama/Yuto Oki . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore MD
Завершен
(4:6, 6:2, 0:1)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ogura/Saitoh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Koyama/Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Koyama/Yuto Oki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Koyama/Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Koyama/Yuto Oki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Koyama/Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ogura/Saitoh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ogura/Saitoh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ogura/Saitoh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Koyama/Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ogura/Saitoh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Koyama/Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ogura/Saitoh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Koyama/Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ogura/Saitoh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ogura/Saitoh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Ogura/Saitoh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Ogura/Saitoh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
70%
71%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
