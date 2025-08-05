05.08.2025
Смотреть онлайн Хикару Сато - Нацухо Аракава 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Хикару Сато — Нацухо Аракава . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нацухо Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Нацухо Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
70%
42%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
