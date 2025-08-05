Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ванг М / Юэ Юан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Ни Ма Ж / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Ванг М / Юэ Юан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Ни Ма Ж / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Ни Ма Ж / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Ванг М / Юэ Юан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Ванг М / Юэ Юан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Ни Ма Ж / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 17 - Ванг М / Юэ Юан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Ни Ма Ж / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 21 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу со счетом 15-40