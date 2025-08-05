05.08.2025
Смотреть онлайн Ни Ма Ж / Чжан И - Ванг М / Юэ Юан 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Ни Ма Ж / Чжан И — Ванг М / Юэ Юан . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:33 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(7:5, 4:6, 0:1)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ванг М / Юэ Юан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ни Ма Ж / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ванг М / Юэ Юан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ни Ма Ж / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ни Ма Ж / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ванг М / Юэ Юан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ванг М / Юэ Юан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ни Ма Ж / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Ванг М / Юэ Юан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ни Ма Ж / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Ни Ма Ж / Чжан И - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ванг М / Юэ Юан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
61%
72%
Реализация брейк - пойнтов
62%
62%
Комментарии к матчу