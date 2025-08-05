05.08.2025
Смотреть онлайн Cao/Sun - Luo/Xiao 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Cao/Sun — Luo/Xiao . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cao/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Cao/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Cao/Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Luo/Xiao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Cao/Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Cao/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Cao/Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Cao/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Cao/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Luo/Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Cao/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Cao/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Cao/Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Cao/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
88%
48%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
Комментарии к матчу