Текстовая трансляция

Гейм 1 - Deng/Nakashima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Deng/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Deng/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Aikawa M / Ozeki A - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Deng/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40