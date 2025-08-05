05.08.2025
Смотреть онлайн Deng/Nakashima - Aikawa M / Ozeki A 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Deng/Nakashima — Aikawa M / Ozeki A . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Deng/Nakashima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Deng/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Deng/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Aikawa M / Ozeki A - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Deng/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Deng/Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
81%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу