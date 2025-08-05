05.08.2025
Смотреть онлайн Yingqun Sun - Lexue Xiao 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Yingqun Sun — Lexue Xiao . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:1, 1:0)
(6:1, 1:0)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
77%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу