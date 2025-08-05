05.08.2025
Смотреть онлайн Yanan Hou - Фань Ан Лин 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Yanan Hou — Фань Ан Лин . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(3:6, 0:2)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Фань Ан Лин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
40%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
Комментарии к матчу