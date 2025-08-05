05.08.2025
Смотреть онлайн JiaYi Wang - Йияки Ванг 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: JiaYi Wang — Йияки Ванг . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(7:6, 0:6, 1:3)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Йияки Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Йияки Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Йияки Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Йияки Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
48%
70%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
