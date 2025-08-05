Смотреть онлайн Фангжу Лиу - Рейна Гото 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Фангжу Лиу — Рейна Гото . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .