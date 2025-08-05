05.08.2025
Смотреть онлайн Фангжу Лиу - Рейна Гото 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Фангжу Лиу — Рейна Гото . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(3:4)
(3:4)
0 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рейна Гото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Фангжу Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Рейна Гото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Рейна Гото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Рейна Гото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
67%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу