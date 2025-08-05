Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Иван Денисов - Адриан Аркон 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Astana: Иван ДенисовАдриан Аркон . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Astana
Иван Денисов
Завершен
(1:6, 7:5, 0:1)
1 : 2
05 августа 2025
Адриан Аркон
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриан Аркон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Адриан Аркон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Адриан Аркон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Адриан Аркон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Адриан Аркон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Адриан Аркон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Адриан Аркон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Адриан Аркон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Адриан Аркон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Адриан Аркон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Адриан Аркон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
5
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
49%
62%
Реализация брейк - пойнтов
36%
42%
Комментарии к матчу
