05.08.2025
Смотреть онлайн Мартин Борисюк - Григорий Шебекин 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Astana: Мартин Борисюк — Григорий Шебекин . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 10:03 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Astana
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мартин Борисюк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Григорий Шебекин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Григорий Шебекин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Мартин Борисюк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Мартин Борисюк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Мартин Борисюк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
79%
74%
Реализация брейк - пойнтов
20%
0%
Комментарии к матчу