05.08.2025
Смотреть онлайн Camus/Hewitt - Stevens/Vickery 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane MD: Camus/Hewitt — Stevens/Vickery . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane MD
Завершен
(6:2, 3:6, 1:0)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stevens/Vickery - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Camus/Hewitt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Camus/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Camus/Hewitt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Camus/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Camus/Hewitt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Stevens/Vickery - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Camus/Hewitt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Stevens/Vickery - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Stevens/Vickery - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Camus/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Stevens/Vickery - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Stevens/Vickery - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Camus/Hewitt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Stevens/Vickery - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Camus/Hewitt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Stevens/Vickery - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
71%
64%
Реализация брейк - пойнтов
38%
29%
Комментарии к матчу