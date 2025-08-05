05.08.2025
Смотреть онлайн Ли Джунхунь - Chan-Yeong Oh 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Ли Джунхунь — Chan-Yeong Oh . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(0:6, 0:6)
(0:6, 0:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Chan-Yeong Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Chan-Yeong Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Ли Джунхунь
Chan-Yeong Oh
0 побед
1 победа
0%
100%
03.09.2025
Chan-Yeong Oh
2:0
Ли Джунхунь
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
38%
69%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу