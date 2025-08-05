05.08.2025
Смотреть онлайн Чен Донг - Филип Пеливо 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Чен Донг — Филип Пеливо . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(5:7, 6:3, 3:6)
(5:7, 6:3, 3:6)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Чен Донг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Чен Донг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Чен Донг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
63%
66%
Реализация брейк - пойнтов
44%
83%
Комментарии к матчу