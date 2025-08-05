05.08.2025
Смотреть онлайн Джастин Барки - Майкл Дилан Хименес 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Джастин Барки — Майкл Дилан Хименес . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джастин Барки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Майкл Дилан Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Майкл Дилан Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джастин Барки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джастин Барки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джастин Барки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Майкл Дилан Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джастин Барки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джастин Барки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Джастин Барки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Майкл Дилан Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джастин Барки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джастин Барки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Джастин Барки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Майкл Дилан Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джастин Барки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Майкл Дилан Хименес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джастин Барки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
76%
58%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
