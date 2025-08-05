05.08.2025
Смотреть онлайн Шу Мацуока - Антуан Бергер 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Шу Мацуока — Антуан Бергер . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(6:4, 6:3)
(6:4, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
72%
73%
Реализация брейк - пойнтов
25%
17%
Комментарии к матчу