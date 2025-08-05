05.08.2025
Смотреть онлайн Дзюмпеи Ямасаки - Yuto Oki 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Дзюмпеи Ямасаки — Yuto Oki . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yuto Oki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
83%
79%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
