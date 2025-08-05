05.08.2025
Смотреть онлайн Иссей Окамура - Ammar Faleh Alhogbani 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Иссей Окамура — Ammar Faleh Alhogbani . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(2:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Иссей Окамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Иссей Окамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
12
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
70%
80%
Реализация брейк - пойнтов
14%
43%
