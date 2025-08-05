05.08.2025
Смотреть онлайн Chang/Susanto - Sharma/Yadav 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali MD: Chang/Susanto — Sharma/Yadav . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali MD
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Sharma/Yadav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Sharma/Yadav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Sharma/Yadav - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Sharma/Yadav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Sharma/Yadav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Sharma/Yadav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Sharma/Yadav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Chang/Susanto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Sharma/Yadav - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Chang/Susanto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Chang/Susanto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Chang/Susanto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
76%
64%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
