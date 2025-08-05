05.08.2025
Смотреть онлайн Castelnuovo/Uchida - Klintcharov/Rai 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali MD: Castelnuovo/Uchida — Klintcharov/Rai . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali MD
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Klintcharov/Rai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Castelnuovo/Uchida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Klintcharov/Rai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Castelnuovo/Uchida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Castelnuovo/Uchida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Castelnuovo/Uchida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Klintcharov/Rai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Castelnuovo/Uchida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Klintcharov/Rai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Castelnuovo/Uchida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Klintcharov/Rai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Castelnuovo/Uchida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Klintcharov/Rai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Castelnuovo/Uchida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Klintcharov/Rai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Castelnuovo/Uchida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Castelnuovo/Uchida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Castelnuovo/Uchida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Klintcharov/Rai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Castelnuovo/Uchida - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Castelnuovo/Uchida
Klintcharov/Rai
0 побед
1 победа
0%
100%
15.08.2025
Castelnuovo/Uchida
0:2
Klintcharov/Rai
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
68%
70%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
