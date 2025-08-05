05.08.2025
Смотреть онлайн Das/Dodaj - Simmons/Smith 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads WD: Das/Dodaj — Simmons/Smith . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads WD
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Das/Dodaj - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Simmons/Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Simmons/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Simmons/Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Das/Dodaj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Simmons/Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Simmons/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Das/Dodaj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Das/Dodaj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Simmons/Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Das/Dodaj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Simmons/Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Simmons/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Simmons/Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Das/Dodaj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Simmons/Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Das/Dodaj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Simmons/Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Simmons/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
68%
72%
Реализация брейк - пойнтов
17%
100%
