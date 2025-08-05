05.08.2025
Смотреть онлайн Khan/Ueda - Sibai/Sycamore 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads WD: Khan/Ueda — Sibai/Sycamore . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads WD
Завершен
(0:6, 6:4, 1:0)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sibai/Sycamore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Sibai/Sycamore - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Sibai/Sycamore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Sibai/Sycamore - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Sibai/Sycamore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Sibai/Sycamore - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Khan/Ueda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Sibai/Sycamore - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Khan/Ueda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Sibai/Sycamore - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Khan/Ueda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sibai/Sycamore - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Khan/Ueda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Sibai/Sycamore - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Khan/Ueda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Khan/Ueda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
65%
66%
Реализация брейк - пойнтов
11%
43%
Комментарии к матчу