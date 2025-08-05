05.08.2025
Смотреть онлайн Лахлан Викери - Маркус Шоеман 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Лахлан Викери — Маркус Шоеман . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(6:4, 7:5)
(6:4, 7:5)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лахлан Викери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Маркус Шоеман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лахлан Викери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лахлан Викери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Маркус Шоеман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Лахлан Викери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лахлан Викери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Маркус Шоеман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Маркус Шоеман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Лахлан Викери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Лахлан Викери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
74%
51%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
Комментарии к матчу