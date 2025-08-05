05.08.2025
Смотреть онлайн Sam Wensley - Daniel Jovanovski 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Sam Wensley — Daniel Jovanovski . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:38 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Daniel Jovanovski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Daniel Jovanovski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Daniel Jovanovski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Daniel Jovanovski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
46%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
