05.08.2025
Оливер Кинг - Стефан Сторч 05.08.2025
Матч турнира ITF M15 Brisbane: Оливер Кинг — Стефан Сторч . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Оливер Кинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Оливер Кинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Оливер Кинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Оливер Кинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Оливер Кинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Оливер Кинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Оливер Кинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Стефан Сторч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Оливер Кинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Оливер Кинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Оливер Кинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Оливер Кинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Оливер Кинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
62%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
