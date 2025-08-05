05.08.2025
Смотреть онлайн Benjamin O'Connell - Cooper Kose 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Benjamin O'Connell — Cooper Kose . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(7:5, 6:4)
(7:5, 6:4)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cooper Kose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Cooper Kose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Cooper Kose - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Cooper Kose - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Cooper Kose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Benjamin O'Connell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Cooper Kose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Cooper Kose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Cooper Kose - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Cooper Kose - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Benjamin O'Connell - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
5
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
74%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу