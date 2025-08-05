05.08.2025
Смотреть онлайн Тору Хори - Zane Stevens 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Тору Хори — Zane Stevens . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тору Хори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Тору Хори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Тору Хори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тору Хори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Тору Хори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Тору Хори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
66%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу