05.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Nikolas Baker — Minjong Park . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(4:6, 7:5, 1:0)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nikolas Baker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Nikolas Baker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Nikolas Baker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Nikolas Baker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Minjong Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Minjong Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Nikolas Baker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Nikolas Baker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Nikolas Baker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Nikolas Baker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Nikolas Baker - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Nikolas Baker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Nikolas Baker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
73%
61%
Реализация брейк - пойнтов
14%
29%
