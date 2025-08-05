05.08.2025
Смотреть онлайн Kim/Vaissaud - Ha/Moon 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads WD: Kim/Vaissaud — Ha/Moon . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads WD
Завершен
(6:2, 2:6, 0:1)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kim/Vaissaud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kim/Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Kim/Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ha/Moon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kim/Vaissaud - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kim/Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ha/Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kim/Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Kim/Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kim/Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ha/Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ha/Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ha/Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ha/Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ha/Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ha/Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
58%
56%
Реализация брейк - пойнтов
44%
57%
