05.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Амина Салибаева — Кара Корхонен . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
66%
48%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
