05.08.2025
Смотреть онлайн Nithesa Selvaraj - Амелия Зильберман 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Nithesa Selvaraj — Амелия Зильберман . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
69%
36%
Реализация брейк - пойнтов
43%
17%
